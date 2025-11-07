پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«داون نیوز»
- «حامد رضا» رئیس حزب شورای اتحاد سنی پاکستان به اتهام دست داشتن در اغتشاشات ۹ می ۲۰۲۲ بازداشت شد.
- ترامپ مدعی پیوستن قزاقستان به معاهده ابراهیم شد.
- بیست هفتمین لایحه ترمیم قانون اساسی پاکستان/ نشست فوق العاده کابینه دولت اسلام آباد لغو شد.
- حزب مردم برای ترمیم قانون اساسی و حمایت از دولت شرط و شروط گذاشت.
«هم نیوز»
- پاکستان: صرفا به تیراندازی نیروهای مرزبانی افغانستان در چمن پاسخ دادیم/ آتش بس برقرار است.
- فرماندهان نظامی پاکستان و انگلیس طی دیداری بر تقویت همکاریهای دفاعی تاکید کردند.
- قانون منع اجتماعات در ایالت بلوچستان پاکستان برای یک ماه اعمال شد.
- وزیر کشور ترکیه به پاکستان سفر کرد.
«دنیا نیوز»
- دور سوم مذاکرات پاکستان و افغانستان به میزبانی ترکیه روز پنجشنبه آغاز شد.
- ۷ تروریست در درگیری با نیروهای امنیتی در شهر بنو به هلاکت رسیدند.
- ادعای جدید ترامپ: پاکستان در جنگ با هند ۸ جنگنده را ساقط کرد.