

رقیه پناهی با بیان اینکه روستای بردیان با جمعیتی حدود دو هزار نفر دارای خانه بهداشت و سه بهورز است، تأکید کرد: خدمات ارائه شده به این مردم نجیب به طور مطلوب صورت نگرفته و در سال‌های گذشته به نیازهای آنان توجه کمتری شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد با اشاره به کمبود خدمات بهداشتی در روستای بردیان، گفت: توجه به نیازهای بهداشتی مردم این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است و من عزم خود را جزم کرده‌ام تا در راستای رفع این مشکلات گام بردارم.رقیه پناهی با بیان اینکه روستای بردیان با جمعیتی حدود دو هزار نفر دارای خانه بهداشت و سه بهورز است، تأکید کرد: خدمات ارائه شده به این مردم نجیب به طور مطلوب صورت نگرفته و در سال‌های گذشته به نیازهای آنان توجه کمتری شده است.

وی افزود: مردم این روستا با وجود مشکلات فراوان، به دنبال پیگیری مطالبات خود نیستند و این امر نیازمند توجه بیشتر مسئولان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج همچنین به مشکلات موجود در ناوگان آمبولانس‌ها اشاره کردند و خاطرنشان کردند: دانشگاه علوم پزشکی استان در پی رفع این مشکلات است.

دکتر پناهی به برنامه‌های توسعه‌ای دانشگاه علوم پزشکی اشاره کردند و گفتند: از مهم‌ترین مطالبات ما، پیگیری پروژه‌های دانشکده دندانپزشکی و دانشکده بهداشت و پرستاری است که از سال ۹۵ آغاز شده و نیازمند توجه ویژه‌تری هستند.

وی سفر رئیس جمهور به استان را فرصتی مناسب برای پیگیری این مطالبات و پروژه‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد که با همکاری‌های لازم، به زودی شاهد پیشرفت‌های بیشتری در حوزه بهداشت و درمان در استان باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در ادامه گفت: بنا به نیاز جمعیت، بیمارستان دوم در دهدشت باید راه‌اندازی شود، اما فقط ساخت ساختمان بدون تامین نیروی انسانی مشکل مردم را حل نخواهد کرد. لذا تیم جدید دانشگاه بر تامین منابع انسانی متمرکز شده است.

ایزدخواه مسئول بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: ششمین اردوی جهادی یک روزه در روستای بردیان با همکاری بسیج دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با حضور پزشکان متخصص اطفال، داخلی، دندانپزشکی، پزشک عمومی ،مامایی و بهداشت روان برگزار شد.

وی گفت: در هر ماه یکبار بمنظر خدمات رسانی به جامعه سلامت، اردوهای جهادی با همکاری پزشکان در سطح استان برگزار می شود.



