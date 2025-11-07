ملابابا لباس نو بر تن می کند
احیا و مرمت حمام ملابابا در کازرون با هزینه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمدجواد جوکاری مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون اظهار کرد: مرمت حمام تاریخی ملابابا با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال آغاز شده است و در مرحله نخست شامل بازسازی سقف و بدنه بنا میشود.
او بیان کرد: حمام ملابابا از شاخصترین آثار تاریخی دوره اسلامی در کازرون است که از نظر معماری و طراحی فضاهای داخلی، اهمیت ویژهای دارد.
مسئول اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان کازرون ادامه داد: سقف گنبدی شکل آن با ارتفاعی حدود ۸ متر و با مصالح سنتی گچ و سنگ ساخته شده و فضاهای داخلی آن شامل راهرو، صحن وسیع با سقفهای گنبدی و نورگیر مرکزی، سکوهای نشیمن، خزینه و آتشدان است.
جوکاری با اشاره به ثبت ملی این اثر تصریح کرد: حمام ملابابا در ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شماره ۳۲۸۴ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و هماکنون در حال مرمت و احیای دوباره است تا پس از اتمام طرح، قابلیت بهرهبرداری گردشگری و فرهنگی پیدا کند.
او اضافه کرد: شهرستان کازرون با بیش از ۱۸۸ اثر تاریخی ثبتشده در فهرست آثار ملی و وجود شهر تاریخی و جهانی بیشاپور، از مقاصد مهم گردشگری استان فارس بهشمار میرود و مرمت این آثار، گامی مهم در حفاظت از هویت فرهنگی منطقه است.
کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد.