نشست مشترک آسیب شناسی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تامین اجتماعی در بندر انزلی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، نشست مشترک آسیب شناسی دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری در حوزه کار و تامین اجتماعی با حضور پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد محمدی معاون بیمهای سازمان تامین اجتماعی و جمعی از قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری و همچنین جمعی از کارشناسان تامین اجتماعی و اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان در سالن آموزش وپرورش دهکده ساحلی بندرانزلی برگزار شد.
معاون روابط کار وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست بر ضرورت تحقق عدالت اجتماعی و اجرای دقیق موازین قانونی برای رعایت حقوق کارگران و کارفرمایان تاکید کرد.
پروانه رضایی همچنین بر لزوم احترام به کارفرما و ایجاد انگیزه و رفاه برای کارگر، ایجاد پیمان نامه و تفاهم نامههای مشترک برای بهبود روند فرایندهای قانونی و تقویت تعامل بین دستگاهی را الزامی دانست.