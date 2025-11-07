پخش زنده
مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ امشب به پایان میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ امشب به پایان میرسد.
در اطلاعیه این سازمان آمده؛ داوطلبان تا پایان امشب جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ مهلت دارند از درگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org ثبت نام کنند.
تاکنون بیش از ۱۴۰ هزار نفر برای آزمون دکتری ثبت نام کردهاند.
دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است و همه مراحل خرید کارت اعتباری و ثبت نام منحصرا به صورت اینترنتی انجام میشود.
آزمون ورودی مقطع دکتری نیمهمتمرکز (Ph.D) سال ۱۴۰۵ برای پذیرش در دورههای روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور، دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس خودگردان دانشگاهها و مؤسسههای آموزش عالی صبح جمعه ۱۰ بهمن برگزار میشود.
در آزمون دکتری تخصصی سال گذشته در استان مازندران، ۸۲۸۹ داوطلب شرکت کردند که از این تعداد ۴۳۵۲ داوطلب، مرد و ۳۹۳۷ داوطلب، زن بودند.