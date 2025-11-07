

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کاروان ورزشی ناشنوایان کشورمان با شعار "عاشقان ایران" خود را برای حضور در بیست و پنجمین دوره المپیک ناشنوایان که به میزبانی ژاپن برگزار می‌شود آماده می‌کند.

در نشست فنی کاروان رییس فدراسیون اظهارداشت: ما مدعی هستیم این دوره با تمام مشکلاتی که بود از نظر زمان اردوها، کیفیت اردو‌ها و حضور روانشناس، مربی بدنساز در کنار تیم‌ها به خصوص حضور سرپرست باتجربه شرایط را با دوره‌های قبل متفاوت کرده است.

مصطفی نکولعل آزاد افزود: ورزشکاران باید در ابن مسابقات همه توان خود را بکار بگیرند تا پرچم ایران را به اهتزاز در بیاورند همه اعضای کادرفنی و مسئولان تلاش زیادی کردند که شما بدرخشید. اگر طلا بگیرید می‌توانید در زندگی تغییرات خوبی داشته باشید. حتی اگر ببازید من پای شما را می‌بوسم، اما به حریفتان ببازید نه به خود.

وی گفت: تمام تلاش و کوشش خود را بکنید تا در این مسابقات نتیجه بگیرید اگر این‌اتفاق بیافتد مسئولان بهتر از شما حمایت می‌کنند، بعد از بازگشت شما از المپیک بلافاصله پاداش‌های شما را اهدا خواهیم کرد پیگیر این مساله هستیم. قرار بود قبل از اعزام این اتفاق بیافتد ولی به علت برگزاری المپیک جوانان و بازی‌های کشور‌های اسلامی این مساله به تاخیر افتاد.

در ادامه سرپرست کاروان ناشنوایان ایران اظهارداشت: دفترچه راهنمای المپیک به صورت برخط در اختیار همه ورزشکاران اعزامی قرار میگیرد تا در طول مسابقات دچار مشکل نشوند.

رغبتی افزود: اسامی همه رقبا و تیم‌ها در این دفترچه تعبیه شده است که می‌تواند کمک بزرگی برای شما باشد. هدف ما از رفتن به ژاپن حضور قدرتمند و کسب حداکثر نشان‌های ممکن و ثبت بهترین نتایج است.

وی گفت: ممکن است یک ورزشکار در المپیک نشان کسب نکند، اما حدنصاب خود را تا چندین سطح ارتقاء دهد، کاری کنید که بعد از بازگشت افسوس نخورید.

رغبتی افزود: نام کاروان "عاشقان ایران" و شعار کاروان "تا آخرین نفس برای ایران" است. در المپیک امسال به دنبال آن هستیم که در فینال‌ها قدرتمندتر ظاهر شویم.

وی گفت: تاکنون ایران ۱۶ بار در المپیک حاضر شده است امروز نوبت شماست که باید از نام ایران و پرچم کشورمان دفاع کنید، در المپیک دوره قبل برزیل برخی تیم‌ها قدرتمند مثل روسیه حضور نداشتند و شما جایگاه چهارمی را به دست آوردید، اما امسال کار تاحدودی سخت‌تر است.