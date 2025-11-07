پخش زنده
مدیرکل آموزش و ترویج معاون صنایعدستی وزارت میراثفرهنگی حضور در هفدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی کرمان را فرصتی برای سنجش ذائقه مخاطبان و معرفی ظرفیتهای نوآورانه هنرمندان دانست و تأکید کرد: صنایعدستی در زندگی مردم ساری و جاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما نرگس رجایی در حاشیه بازدید از هفدهمین نمایشگاه ملی صنایعدستی کرمان با اشاره به اهمیت نقش صنایعدستی در اقتصاد خلاق گفت: صنایعدستی بخشی زنده، پویا و جریاندار از زندگی ماست، این هنر صنعت در متن جامعه حضور دارد و زمانی میتواند بیشتر بدرخشد که با یک برندسازی درست و حرفهای به مخاطب معرفی شود.
رجایی با تأکید بر ضرورت بازاریابی و تجاریسازی در حوزه صنایعدستی افزود: برای اینکه یک محصول صنایعدستی در سبد خرید مردم قرار گیرد، باید جامعه آن را بپذیرد و این پذیرش زمانی شکل میپذیرد که محصول مطابق نیاز و خواست امروز مخاطب تولید شود، هنرمندان و صنعتگران باید بازار هدف خود را بشناسند و برای فروش، برنامه دقیق داشته باشند.
مدیرکل آموزش و ترویج صنایعدستی کشور نمایشگاههای تخصصی را کاهنده بسیاری از دغدغههای هنرمندان دانست و افزود: نمایشگاهها فرصتی فراهم میکنند تا هنرمند هم بازار واقعی را بسنجد و هم با مخاطب چهرهبهچهره روبهرو شود، وزارت میراثفرهنگی به عنوان نهاد حمایتی، با برگزاری چنین رویدادهایی تلاش میکند مسیر تجاریسازی، برندسازی و جذب مخاطب برای هنرمندان هموارتر شود.
او با اشاره به استقبال خوب هنرمندان و علاقهمندان از نمایشگاه کرمان بیان کرد: این سطح از مشارکت و حضور پرشور مردم نشان میدهد که صنایعدستی همچنان در جامعه کرمان ساری و جاری است، این نمایشگاه نمونهای موفق از کارکرد نمایشگاهها در تعریف بازار فروش، تثبیت برند و ارتباط مستقیم هنرمند با مخاطبان به شمار میرود.
رجایی تأکید کرد: صنایعدستی یک اقتصاد خلاق است، اقتصادی که همیشه پویا، زنده و قابل تکیه بوده و اگر فرصت دیدهشدن و معرفی درست پیدا کند، میتواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور ایفا کند.