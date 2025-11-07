مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام کرد: اختلال اخیر در پینگ بازی‌های آبرخط به دلیل قطعی فیبر نوری در مسیر تهران به شیراز بوده و پس از رفع مشکل، وضعیت شبکه به حالت عادی بازگشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهزاد اکبری، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت در پاسخ به سوال یک کاربر در شبکه اجتماعی در خصوص وضعیت سرور استیم بحرین نوشت: حق با شماست دوست عزیز، این آدرس از شیراز با ۱۵ میلی ثانیه پینگ میشه، ولی به دلیل یک قطعی فیبر در مسیر تهران- شیراز مسیر طولانی شده و پینگ بازی‌ها افزایش یافته است، به زودی مشکل حل می‌شود.