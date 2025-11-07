پخش زنده
امروز: -
خشک شدن دریاچهها و تداوم جیره بندی آب در برخی مناطق ترکیه. کاهش بارندگی، مصرف بالای آب در فصل تابستان و تغییرات اقلیمی، موجب افت شدید ذخایر سدها، قطعیهای مکرر آب در برخی شهرها و حتی خشکشدن کامل برخی دریاچههای بزرگ این کشور شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ خشک شدن دریاچهها و تداوم جیره بندی آب در برخی مناطق ترکیه. کاهش بارندگی، مصرف بالای آب در فصل تابستان و تغییرات اقلیمی، موجب افت شدید ذخایر سدها، قطعیهای مکرر آب در برخی شهرها و حتی خشکشدن کامل برخی دریاچههای بزرگ این کشور شده است. کارشناسان اجرای فوری برنامههای جدی مدیریت آب، کارآمدی آبیاری و حفاظت از خاک را راه بهبود شرایط فعلی می دانند.