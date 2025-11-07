





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مسئول تعیین و تربیت سپاه ناحیه کبودراهنگ گفت: این دوره از مسابقات در ۱۳ رشته ترتیل، قرائت، حفظ واذان، مکبری مخصوص برادران و سایر رشته‌های قرآنی برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمدمهدی یوسفی افزود: در دوره اول این مسابقات در ۱۴ حوزه بسیج با شرکت بیش از ۱۲۰۰ نفر برادران و خواهران و ۱۵ خانواده و ۱۸ گروه برگزار شد که نفرات برتر به مرحله شهرستان راه یافتند

وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این مسابقات، ترویج فرهنگ قرآنی، ارتقاء سطح معنوی بسیجیان و شناسایی استعداد‌های برتر در حوزه قرآن و عترت بود.