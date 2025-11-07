به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: همایش «معلم تمدن‌ساز» با سخنرانی استاد سیدعلیرضا تراشیون برگزار شد.

محمد فکر افزود: این مراسم ویژه معلمان و فرهنگیان باهدف تقویت نقش معلمان به عنوان عاملان سازنده تمدن از طریق بهبود ارتباط با نوجوانان بود.

وی ادامه داد: این همایش تخصصی با استقبال گسترده معلمان و فرهنگیان مواجه و روز‌های متوالی در سالن همایش دبیرستان پسرانه شاهد افشار برگزار شد.

رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بیان کرد: استاد سیدعلیرضا تراشیون از اساتید برجسته حوزه تربیت و خانواده، در این همایش به تشریح راهکار‌های عملی و کاربردی برای برقراری ارتباطی مؤثر، سازنده و مبتنی بر اعتماد با نسل نوجوان پرداخت.

این رویداد با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی بهار رویش و معاونت پرورشی فرهنگی آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.