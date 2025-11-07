برگزاری همایش «معلم تمدنساز» با محوریت ارتباط مؤثر با نوجوان در یزد
معلمان و فرهنگیان یزدی در همایش «معلم تمدنساز» با راهکارهای عملی ارتباط با نوجوانان آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: همایش «معلم تمدنساز» با سخنرانی استاد سیدعلیرضا تراشیون برگزار شد.
محمد فکر افزود: این مراسم ویژه معلمان و فرهنگیان باهدف تقویت نقش معلمان به عنوان عاملان سازنده تمدن از طریق بهبود ارتباط با نوجوانان بود.
وی ادامه داد: این همایش تخصصی با استقبال گسترده معلمان و فرهنگیان مواجه و روزهای متوالی در سالن همایش دبیرستان پسرانه شاهد افشار برگزار شد.
رئیس اداره اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد بیان کرد: استاد سیدعلیرضا تراشیون از اساتید برجسته حوزه تربیت و خانواده، در این همایش به تشریح راهکارهای عملی و کاربردی برای برقراری ارتباطی مؤثر، سازنده و مبتنی بر اعتماد با نسل نوجوان پرداخت.
این رویداد با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی بهار رویش و معاونت پرورشی فرهنگی آموزش و پرورش استان یزد برگزار شد.