به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،محمود فتاحی مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان آباده گفت: با حضور پنج پزشک متخصص و هشت ایستگاه سلامت در مصلی نماز جمعه این شهرستان، بیش از ۱۰۰ بیمار را به صورت رایگان معاینه کردند.

همچنین علی سعادتمند مسئول جمعیت هلال احمر آباده افزود: تست فشارخون و قند خون، آموزش کمک‌های اولیه به همت داوطلبان هلال احمر و گرفتن نوار قلب، حضور متخصصان زنان و زایمان، قلب و عروق، داخلی، روانشناس و طب سنتی در این اردوی یک روزه صورت گرفت.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.