به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: از لحظه واردات تا زمان توزیع، نهاده‌های دامی در انبار‌های زیر پوشش این اداره کل نظارت آزمایشگاهی، دامپزشکی و کنترل‌های فنی انجام می‌شود.

مهدی نیل‌فروش همدانی افزود: طی مدت هشت‌ماهه گذشته سال جاری و به‌ویژه در دو سه‌ماهه اخیر، این اداره کل افزون بر ۱۲۱ هزار تن نهاده را توزیع و تحویل مرغداران و دامداران استان کرده است.

وی اضافه کرد: با توجه به واردات نهاده‌های دامی، عملیات ترخیص پس از انجام آزمایشات مختلف استاندارد، دامپزشکی، غذا و دارو و سایر مراحل قانونی صورت پذیرفته و سپس براساس سهمیه‌بندی استان‌ها ارسال شد.

وی با بیان اینکه در استان اصفهان، در تمامی انبار‌های زیر پوشش اعم از استیجاری و ملکی، نهاده‌ها با نظارت مسئول فنی بهداشتی مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته گفت: این نهاده‌ها نمونه‌گیری و به آزمایشگاه ارسال و سپس در سوله‌ها و سیلو‌های استاندارد تخلیه شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام استان اصفهان گفت: در طول مدت نگهداری نهاده‌ها تا زمان توزیع و براساس دستورالعمل‌ها و مجوز‌های دفتر مرکزی، این نهاده‌ها زیر نظر مسئول فنی بهداشتی کنترل، هوادهی، قرص‌گذاری و در نهایت براساس اولویت زمان ماندگاری (FiFo) توزیع شدند.

نیل‌فروش همدانی گفت: اداره کل کنترل کیفی دفتر مرکزی شرکت و همچنین رؤسای این اداره در استان‌ها به‌صورت مستمر از انبار‌های زیر پوشش بازدید کردند و پس ازبررسی کیفیت نهاده‌ها و نحوه اجرای دستورالعمل‌های کنترل کیفی، گزارش‌های مربوطه را به دفتر مرکزی ارسال کردند.