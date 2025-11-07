به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ دوم پاسدار سید حبیب‌الله حسینی فالحی، مسئول فرهنگی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه از درخشش خانواده‌های کارکنان قرارگاه کربلا در پانزدهمین دوره مسابقات مرحله نهایی سپاه خبر داد.

معاون فرهنگی قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، با اشاره به برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت خانواده کارکنان کل سپاه گفت: خانواده کارکنان نیروی زمینی سپاه در این دوره از رقابت‌ها توانستند با تلاش، رتبه اول را در میان تمامی رده‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کسب کنند.

وی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌های کارکنان حوزه سرزمینی قرارگاه کربلا در این رقابت‌ها اظهار کرد: با هدف انس و الفت با قرآن کریم و ترویج فرهنگ غنی قرآنی بین خانواده‌های کارکنان؛ این مسابقات برگزار شد و در مرحله نهایی مسابقات قرآن کریم خانواده‌های کارکنان سپاه که میان رده‌های نیروی زمینی ستاد کل سپاه برگزار شد، ۴۲ نفر از خانواده‌های کارکنان قرارگاه کربلا و رده‌های تابعه در رشته‌های مختلف قرآنی و معارفی شامل حفظ کل قرآن کریم، حفظ پنج جزء، تحقیق در آیات موضوعی، مفاهیم نهج‌البلاغه، مفاهیم صحیفه سجادیه و اذان شرکت کردند.

مسئول فرهنگی قرارگاه منطقه‌ای کربلا با بیان دستاورد‌های درخشان این مسابقات تصریح کرد: الحمدلله در این دوره از مسابقات، نه تنها نیروی زمینی سپاه به عنوان مجموعه‌ای یکپارچه موفق به کسب رتبه اول در سطح کل سپاه شد، بلکه قرارگاه کربلا نیز با بهره‌مندی از استعداد‌های درخشان، از بین ۴۲ شرکت‌کننده خود، ۱۲ نفر را در زمره برگزیدگان و حائزان رتبه‌های اول تا سوم قرار داد.

سرهنگ حسینی فالحی در تشریح عناوین کسب‌شده افزود: این رتبه آوران در رشته‌های مختلفی از جمله حفظ کل قرآن، حفظ بیست جزء، آیات موضوعی، مفاهیم، اذان، حفظ پنج جزء و مفاهیم صحیفه سجادیه صاحب مقام شدند.

وی با قدردانی از خانواده‌های افتخارآفرین خاطرنشان کرد: هدایای تقدیری این فرهیختگان با هدف تشویق و تجلیل از این موفقیت‌های ارزشمند تهیه و به آنان اهدا شده است.