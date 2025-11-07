پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان از تجهیز ناوگان خودرویی این شرکت با هدف افزایش کیفیت خدمت رسانی به مشترکان خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، شیرزاد جمشیدی گفت: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با خرید یک دستگاه خودروی سنگین بالابر و پنج خودروی سبک سمند سورن، ناوگان خودرویی خود را بهروز و مجهز کرد تا ارائه خدمات به مشترکان استان در مواقع بحرانی و اجرای طرحهای عملیاتی با سرعت و کیفیت بیشتری انجام شود.
وی افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی استان و نوع مسیرهای عملیاتی، در اختیار داشتن خودروهای مناسب و کارآمد نقش بسیار مهمی در اجرای طرحهای توسعه، نگهداری و رفع حوادث شبکه دارد.
به گفته جمشیدی در آینده نزدیک، چند خودروی جدید دیگر نیز خریداری خواهد شد تا سطح خدماترسانی و توان عملیاتی شرکت بیش از پیش ارتقا یابد.