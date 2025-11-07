هوای خراسان رضوی گرم میشود
ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی پیش بینی کرد: طی روزهای آینده جو خراسان رضوی پایدار و هوا بهتدریج گرمتر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، کارشناس مرکز پیشبینی ادارهکل هواشناسی خراسان رضوی گفت: براساس تحلیل نقشهها و مدلهای هواشناسی، پایداری جو در خراسان رضوی تا روزهای دوشنبه و سهشنبه هفته آینده ادامه دارد و روند افزایش دما بهصورت تدریجی در بیشتر نقاط استان مشاهده میشود.
زهرا مبشری افزود: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان قوچان با دمای منفی چهار درجه سانتیگراد، سردترین و شهرستان بردسکن با ۲۰ درجه سانتیگراد، گرمترین نقاط استان بودند.
وی اظهار کرد: در این مدت، شهرهای قوچان، نیشابور، زاوه، گلمکان، چناران، فریمان، تربت حیدریه و کوهسرخ دمای صفر و زیر صفر درجه را در شب گذشته تجربه کردند.
مبشری گفت: در کلانشهر مشهد نیز دمای هوا در شب گذشته سه درجه سانتیگراد و بیشینه روز گذشته ۱۸ درجه سانتیگراد بود و پیشبینی میشود امشب دمای هوا، چهار درجه و در طول روز بین ۱۸ تا ۱۹ درجه سانتیگراد باشد.