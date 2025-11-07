اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی پیش بینی کرد: طی روز‌های آینده جو خراسان رضوی پایدار و هوا به‌تدریج گرمتر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مرکز پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، پایداری جو در خراسان رضوی تا روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه هفته آینده ادامه دارد و روند افزایش دما به‌صورت تدریجی در بیشتر نقاط استان مشاهده می‌شود.

زهرا مبشری افزود: در ۲۴ ساعت گذشته شهرستان قوچان با دمای منفی چهار درجه سانتی‌گراد، سردترین و شهرستان بردسکن با ۲۰ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی اظهار کرد: در این مدت، شهر‌های قوچان، نیشابور، زاوه، گلمکان، چناران، فریمان، تربت حیدریه و کوهسرخ دمای صفر و زیر صفر درجه را در شب گذشته تجربه کردند.

مبشری گفت: در کلان‌شهر مشهد نیز دمای هوا در شب گذشته سه درجه سانتی‌گراد و بیشینه روز گذشته ۱۸ درجه سانتی‌گراد بود و پیش‌بینی می‌شود امشب دمای هوا، چهار درجه و در طول روز بین ۱۸ تا ۱۹ درجه سانتی‌گراد باشد.