به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ شیکاگو سومین شهر پرجمعیت آمریکا، همچنان شاهد سرکوب معترضان به سیاست‌های مهاجرتی ترامپ و همین طور صحنه‌های خشونت آمیز دستگیری مهاجران است. از جمله حمله ماموران مسلح و نقابدار اداره مهاجرت دولت ترامپ به خودروی یک زن جوان مهاجر، پایین کشیدن خشونت آمیز او از خودرو و دستگیری او.

جدیدترین مورد هم مربوط است به زمانی که ماموران مسلح نقابدار به یک مهد کودک در شیکاگو یورش بردند و یک مربی آن را در حضور کودکان اینگونه دستگیر کردند.

مادر یکی از کودکان این مهدکودک گفت: آنچه اتفاق افتاده تروریسم داخلی، تجاوز به حقوق ما مردم و نقض حقوق کودکان و معلمانی است که برای امرار معاش کار می‌کنند. رئیس جمهور ترامپ مسئول همه این رعب و وحشتی است که در شهر‌های ما ایجاد شده. این واقعا وحشتناک است.

اما با وجود این سرکوب‌ها و خشونت‌های بی سابقه، ترامپ در تازه‌ترین موضع گیری اش اعلام کرده که ماموران مهاجرتی نه تنها زیاده روی نکرده‌اند بلکه هنوز به اندازه کافی پیش نرفته‌اند.

متیو مارتین عضو شورای شهر شیکاگو هم در این باره گفت: اگر نتوانیم در مدرسه مان احساس امنیت کنیم، پس کجا باید امنیت داشته باشیم؟ با این همه سرکوب‌ها و خشونت غیرقابل توجیه باز رئیس جمهور ترامپ مدعی است که هنوز اقدامات اداره مهاجرت به اندازه کافی پیش نرفته! در پاسخ به او باید بگوییم که: رئیس جمهور ترامپ، شرم بر تو! و شرم بر تک تک مامورانت که به دستور تو مشغول ایجاد وحشت در شهر ما هستند.