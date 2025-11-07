پخش زنده
امروز: -
مسابقات آمادگی جسمانی ویژه دانشآموزان غیر ایرانی با حضور ۷۰ دانشآموز از ۱۵ کشور در سالن دو هزار نفری شهید حیدریان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسابقات آمادگی جسمانی ویژه دانشآموزان غیر ایرانی به مناسبت روز دانشآموز با هدف ترویج فرهنگ ورزش در میان دانشآموزان غیر ایرانی و تقویت روحیه دوستی میان ملیتهای مختلف در سه رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال برگزار شد.
دانشآموزانی از کشورهای پاکستان، افغانستان، عربستان، عراق، سوریه، بحرین، لبنان، کانادا، استرالیا، هندوستان، ترکیه، آذربایجان، سودان، نیجریه و عمان در این مسابقات حضور داشتند.
در پایان، افراد برتر هر رده سنی به شرح زیر معرفی شدند:
🔹 رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال
🥇 مرتضی علیآقا – پاکستان
🥈 سید هادی موسوی – هندوستان
🥉 حسنین نقی – پاکستان
🔹 رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال
🥇 الکاظم الاحمد – عربستان
🥈 حسین نصور – استرالیا
🥉 حسین بغدادی – لبنان
🔹 رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال
🥇 محمدجواد قاضی – هندوستان
🥈 مهدی حسین سعیدی – پاکستان
🥉 سید شهادت حسین – پاکستان