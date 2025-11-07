به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مسابقات آمادگی جسمانی ویژه دانش‌آموزان غیر ایرانی به مناسبت روز دانش‌آموز با هدف ترویج فرهنگ ورزش در میان دانش‌آموزان غیر ایرانی و تقویت روحیه دوستی میان ملیت‌های مختلف در سه رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال، ۱۳ تا ۱۵ سال و ۱۶ تا ۱۸ سال برگزار شد.

دانش‌آموزانی از کشور‌های پاکستان، افغانستان، عربستان، عراق، سوریه، بحرین، لبنان، کانادا، استرالیا، هندوستان، ترکیه، آذربایجان، سودان، نیجریه و عمان در این مسابقات حضور داشتند.

در پایان، افراد برتر هر رده سنی به شرح زیر معرفی شدند:

🔹 رده سنی ۱۰ تا ۱۲ سال

🥇 مرتضی علی‌آقا – پاکستان

🥈 سید هادی موسوی – هندوستان

🥉 حسنین نقی – پاکستان

🔹 رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال

🥇 الکاظم الاحمد – عربستان

🥈 حسین نصور – استرالیا

🥉 حسین بغدادی – لبنان

🔹 رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال

🥇 محمدجواد قاضی – هندوستان

🥈 مهدی حسین سعیدی – پاکستان

🥉 سید شهادت حسین – پاکستان