به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان گفت: در این حادثه که دیشب ۱۵ آبان ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه در یکی از باغهای شهرستان انار رخ داد، ۲ جوان ۱۸ و ۲۷ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از بخاری غیراستاندارد دچار مسمومیت شدند.

سید محسن مرتضوی افزود: هر ۲ مصدوم با یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولی‌عصر انار منتقل شدند.

وی ادامه داد:متأسفانه در ابتدا این مسمومیت ممکن است علائمی مانند آنفولانزا داشته و گمراه کننده باشد و یادآور شد گاز مونوکسیدکربن بی‌بو، بی‌رنگ و بی‌مزه است و به همین علت به آن قاتل خاموش می‌گویند و تنفس این گاز؛ حتی در مدت کوتاه می‌تواند باعث بی‌هوشی، آسیب مغزی و مرگ شود.

سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان بر رعایت توصیه های ایمنی تاکید کرد:

_ از سلامت وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنید.

_از نصب بخاری در فضا‌های بسته و بدون تهویه خودداری کنید.

_ از دودکش‌های فلزی و دارای خروجی مناسب استفاده کنید.

_هرگز در محیط‌های بسته از شعله گاز یا ذغال برای گرم کردن فضا استفاده نکنید.