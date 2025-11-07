پخش زنده
با آغاز سرمای پاییزی۲ جوان در شهرستان انار، بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از بخاری غیراستاندارد دچار مسمومیت شدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان گفت: در این حادثه که دیشب ۱۵ آبان ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه در یکی از باغهای شهرستان انار رخ داد، ۲ جوان ۱۸ و ۲۷ ساله بر اثر استنشاق گاز مونوکسیدکربن ناشی از بخاری غیراستاندارد دچار مسمومیت شدند.
سید محسن مرتضوی افزود: هر ۲ مصدوم با یک دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولیعصر انار منتقل شدند.
وی ادامه داد:متأسفانه در ابتدا این مسمومیت ممکن است علائمی مانند آنفولانزا داشته و گمراه کننده باشد و یادآور شد گاز مونوکسیدکربن بیبو، بیرنگ و بیمزه است و به همین علت به آن قاتل خاموش میگویند و تنفس این گاز؛ حتی در مدت کوتاه میتواند باعث بیهوشی، آسیب مغزی و مرگ شود.
سرپرست مرکز اورژانس رفسنجان بر رعایت توصیه های ایمنی تاکید کرد:
_ از سلامت وسایل گرمایشی خود اطمینان حاصل کنید.
_از نصب بخاری در فضاهای بسته و بدون تهویه خودداری کنید.
_ از دودکشهای فلزی و دارای خروجی مناسب استفاده کنید.
_هرگز در محیطهای بسته از شعله گاز یا ذغال برای گرم کردن فضا استفاده نکنید.