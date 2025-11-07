به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره منابع آب شهرستان‌های تفت، اشکذر و زارچ از صرفه جویی بیش از ۴۷ هزار متر مکعب آب با کشف و شناسایی یک حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان اشکذر خبر داد.

محمدرضا جوکار از شناسایی و انسداد یک حلقه چاه غیرمجاز در محدوده یکی از واحد‌های صنعتی شهرستان اشکذر خبر داد و گفت: این چاه با عمق حدود ۶۰ متر و دبی برداشت ۱.۵ لیتر در ثانیه به صورت غیرقانونی حفر شده بود.

وی افزود: با اجرای عملیات انسداد این چاه، سالانه حدود ۴۷ هزار و ۳۰۰ مترمکعب آب از هدررفت نجات یافت.

جوکار با بیان اینکه برخورد با چاه‌های غیرمجاز در راستای صیانت از منابع آبی و جلوگیری از افت بیشتر سفره‌های زیرزمینی در دستور کار جدی این اداره قرار دارد، اظهار کرد: مأموران گشت و بازرسی منابع آب به صورت مستمر در حال پایش مناطق مختلف هستند تا از هرگونه برداشت غیرمجاز پیشگیری شود.

وی از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه حفر یا بهره‌برداری غیرقانونی از چاه‌ها، موضوع را از طریق سامانه ۳۱۰۷۷ اطلاع دهند.