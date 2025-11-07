به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:پرونده‌های مورد بررسی در این نشست، موارد متعددی از جمله واگذاری اولیه، خلاء و تمدید قرارداد، جابجایی طرح، مازاد بر واگذاری، جایگزینی، انتقال قطعی و تغییر عنوان طرح را در بر می‌گرفت.

بهرامی افزود: حوزه‌های فعالیت این طرح‌ها نیز بسیار متنوع بود و شامل پرورش مرغ گوشتی، پرورش ماهی، پرورش گاو شیری، پرواربندی گوساله، پرواربندی بره، پرورش گوسفند داشتی، صنایع تبدیلی و تکمیلی، احداث سردخانه و پرورش بوقلمون گوشتی بود.