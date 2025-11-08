به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رییس اورژانس شهرستان ارسنجان گفت: با مراجعه خانم ۳۵ ساله باردار با درد زایمان به پایگاه اورژانس جاده‌ای تَل خُرمایی این شهرستان، کارکنان این اورژانس اقدام به زایمان این مادر باردار کردند.

محمدباقر نعمت الهی افزود: کارکنان این پایگاه با اقدامات درمانی و مراقبت‌های لازم پس از تولد، مادر و نوزاد را در وضعیت عمومی مناسب به بیمارستان حضرت ولی عصر این شهرستان انتقال دادند.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.