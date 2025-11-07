پخش زنده
امروز: -
امروز در مراسمی از مجسمه «زانوزنندگان برابر ایران» در میدان انقلاب رونمایی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: مجسمه «زانو زنندگان برابر ایران» بازتابی از ایستادگی تاریخی ملت ایران در برابر بیگانگان است و یادآور لحظاتی است که دشمنان سرزمین ما در برابر اراده مردم ایران به زانو درآمدند.
مهدی مذهبی افزود: همچنین در این مراسم، اختتامیه این پویش با حضور گسترده مردم از اقشار مختلف و مسئولان برگزار خواهد شد و فرصتی برای تقویت همبستگی اجتماعی و آشنایی بیشتر با فرهنگ و هویت ایرانی فراهم میآورد.
مدیرعامل سازمان زیباسازی تهران افزود: در این مراسم نورافشانی باشکوه، اجرای زنده موسیقی و برنامههای هنری توسط خوانندگان و هنرمندان اجرا خواهد شد تا حضار تجربهای ملموس و خاطرهانگیز از تاریخ، فرهنگ و هنر ایران داشته باشند.
مذهبی تاکید کرد: پویش «مقابل ایران دوباره زانو میزنید» پیام ملی و غرور ایرانی را در فضای شهری برجسته میکند و این رویداد نمادی از اقتدار و همبستگی ملت ایران است.
این مراسم امروز از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در میدان انقلاب برگزار میشود.