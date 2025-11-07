پخش زنده
جاوید شیخ نماینده تام الاختیار رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از طرح های شهرستان رامهرمز بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نماینده ویژه و تام الاختیار رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نشستی با حضور فرماندار، بخشداران و شهرداران ۴ شهر شهرستان مسائل و مشکلات حوزه مدیریت شهری و روستایی را مورد بحث و بررسی قرار داد .
در این نشست شیخ با اشاره به بازدیدهای خود از پروژههای شاخص شهری و روستایی استان اظهار داشت: پیرو مأموریتهایی که حوزه معاونت عمرانی وزارت کشور برای توسعه استانها در نظر گرفته و ماموریتی که ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به ما محول کرده، بازدیدهائ از پروژهای شاخص شهرها و روستاهها داشتیم که در این بازدیدها نقاط قوت و ضعف حوزه مدیریت شهری و روستایی مورد بررسی قرار میگیرد .
وی افزود: پروژههای خوبی در سطح شهرستان ایجاد شده که یکی از این پروژهها استخر سرپوشیده شهرداری است که ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم با قول شهردار و حمایت فرماندار و اختصاص بودجه از طریق سازمان شهرداریها و دهیاریها این پروژه در آذرماه به بهره برداری برسد.
یوسف زمانی فرماندار شهرستان رامهرمز نیز در این نشست ابراز امیدواری کرد، با نگاه مثبت شیخ و استاندار و معاونت عمرانی استانداری و تلاش و همراهی مدیران شهری و روستایی، شاهد تحقق برنامههای توسعه شهری و روستایی و رسیدن به افق چشم انداز شهرستان باشیم.
زمانی با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم شهر رامهرمز تکمیل استخر سرپوشیده است بر تخصیص وتامین بودجه مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری از این پروژه در آینده نزدیک تاکید کرد.