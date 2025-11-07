طرح دورت بگردم یزد من در حوزه گردشگری علمی آموزشی با موضوع یزدشناسی، با حضور ۶۰ دانش آموز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: طرح دورت بگردم یزد من در حوزه گردشگری علمی آموزشی با موضوع یزدشناسی، با حضور ۶۰ نفر در یکی از مدارس یزد برگزار شد.

علیرضا ثواچه افزود: طرح «دورت بگردم یزد من» با محوریت گردشگری علمی‌ـ‌آموزشی و با موضوع یزدشناسی، با هدف تقویت هویت فرهنگی نسل جوان و مقابله با تأثیرات منفی فضای مجازی است.

ثواچه ادامه داد: این برنامه توسط اداره گردشگری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با عنوان دورت بگردم یزد من با محوریت علمی آموزشی برگزار می‌گردد و علاقه‌مندان جهت ثبت نام و رزرو برنامه یزدگردی به سایت farhang.yazd.ir مراجعه فرمایند.