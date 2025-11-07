اجرای طرح دورت بگردم یزد من با محوریت علمی آموزشی
طرح دورت بگردم یزد من در حوزه گردشگری علمی آموزشی با موضوع یزدشناسی، با حضور ۶۰ دانش آموز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد گفت: طرح دورت بگردم یزد من در حوزه گردشگری علمی آموزشی با موضوع یزدشناسی، با حضور ۶۰ نفر در یکی از مدارس یزد برگزار شد.
علیرضا ثواچه افزود: طرح «دورت بگردم یزد من» با محوریت گردشگری علمیـآموزشی و با موضوع یزدشناسی، با هدف تقویت هویت فرهنگی نسل جوان و مقابله با تأثیرات منفی فضای مجازی است.
وی بیان کرد: این طرح با هدف آشنایی نسل جوان با هویت فرهنگ ایرانی - اسلامی و مقابله با تأثیرات منفی فضای مجازی، به معرفی تاریخ کهن و فرهنگ غنی ایران میپردازد.
ثواچه ادامه داد: این برنامه توسط اداره گردشگری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری یزد با عنوان دورت بگردم یزد من با محوریت علمی آموزشی برگزار میگردد و علاقهمندان جهت ثبت نام و رزرو برنامه یزدگردی به سایت farhang.yazd.ir مراجعه فرمایند.