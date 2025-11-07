پخش زنده
امروز: -
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین گفت: پارک علم و فناوری باید سهم استان در GDP تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمدرضا صفی خانی با تاکید بر نقش راهبردی پارک علم و فناوری گفت: این مجموعه باید به محور توسعه استان و به عامل افزایش سهم قزوین در تولید ناخالص داخلی کشور تبدیل شود.
وی افزود: در حال حاضر صادرات محصولات فناورانه استان حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است، اما این رقم باید در مسیر رشد قرار گیرد و سهم فناوریهای بومی در اقتصاد استان افزایش یابد.