به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار صداو سیما گفت: از ۲هزار ۵۴۰ کیلومتر جاده استان ۹۹۱ کیلومتر تاکنون دوبانده شده است و تکمیل باند دوم مابقی مسیر‌ها ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

مودی افزود:از مسیر ۱۷۴ کیلومتری مسیر بیرجند قائن ۱۴ کیلومتر باقی مانده است که تا پایان سال ۴ کیلومتر دیگر زیر بار ترافیک می‌رود.

وی گفت:اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ۶۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه از محور بیرجند-زاهدان ۲۴۱ کیلومتر در حوزه خراسان جنوبی است گفت:از این مسیر ۱۰۵ کیلومتر باند دوم بهره‌برداری شده و ۸۶ کیلومتر در دست اجراست که تا پایان سال ۱۱ کیلومتر زیر بار ترافیک می‌رود.

مودی افزود: تکمیل این طرح ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه از محور دیهوک-کرمان ۲۰۳ کیلومتر در خراسان جنوبی است گفت:تاکنون ۱۴۹ کیلومتر از این مسیر دوبانده شده و دوبانده سازی ۵۴ کیلومتر دست دست اجراست که تا پایان سال مالی ۷ کیلومتر دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی افزود: تکمیل این طرح ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

مودی افزود: از محور طبس اصفهان ۱۵۰ کیلومتر در حوزه خراسان جنوبی است که دوبانده سازی ۳۵ کیلومتر انجام شده و ۳۴ کیلومتر دیگر در دست اجراست که تا پایان سال مالی ۱۷ کیلومتر دیگر زیر بار ترافیک می‌رود.

وی گفت:اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ۳۶۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با بیان اینکه از محور ۱۲۳ کیلومتری مسیر سربیشه_درح تاکنون ۴۳ کیلومتر دو بانده شده است افزود:دوبانده سازی ۷۵ کیلومتر دیگر در دست اجراست و تا پایان سال ۱۴ کیلومتر دیگر دوبانده می شود که اعتبار مورد نیاز تکیمل این طرح ۳۲۰۰ میلیارد تومان است.

مودی گفت: ازمحور طبس-یزد ۱۵۰ کیلومتر در خراساتن جنوبی واقع شده که دوبانده سازی ۲۴ کیلومتر آن انجام شده و دوبانده سازی ۲۹ کیلومتر دیگر در دست اجراست.

وی با بیان اینکه تکیمل این طرح ۵۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد افزود: تا پایان سال مالی ۱۶ کیلومتر باند دوم دیگر در این مسیر زیر بار ترافیک می‌رود.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با اشاره به دوبانده سازی ۵۱ کیلومتر از مسیر ۶۶ کیلومتری محور قائن-کالشور گفت:دوبانده سازی ۷ کیلومتر دیگر در دست اجراست که تا پایان سال ۷ کیلومتر دیگر نیز دوبانده می شود.

مودی افزود:اعتبار مورد نیاز تکیمل طرح ۴۰۰ میلیارد تومان است.

وی با بیان اینکه محور عرب آباد-دیهوک به طول ۲۰۰ کیلومتر ۳۵ کیلومتر مسیر دو بانده دارد گفت:دوبانده سازی ۴۰ کیلومتر دیگر در دست اجراست و تا پایان سال ۲۲ کیلومتر باند دوم دیگر به بهره‌برداری می‌رسد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی اعتبار مورد نیاز تکیمل این طرح را ۵۶۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

مودی با اشاره به مسیر ۱۴۰ کیلومتری قائن-یزدان گفت: ۷۰ کیلومتر از این مسیر بهره‌برداری شده و ۷ کیلومتر در دست اجراست که تا پایان سال ۷ کیلومتر دیگر نیز زیر بار ترافیک می‌رود.

وی افزود:اعتبار مورد نیاز تکیمل طرح ۲۸۰۰ میلیارد تومان است.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت:محور سه‌راهی رم-سرایان-فردوس ۱۲۶ کیلومتر است که 41 کیلومتر آن دوبانده شده است و ۳۸ کیلومتر در دست اجراست که تا پایان سال ۱۰ کیلومتر دیگر زیر بار ترافیک می‌رود.

مودی افزود:تکمیل این طرح ۳۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی همچنین با اشاره به دوبانده سازی ۱۹ کیلومتر از محور ۸۰ کیلومتری اسدیه-بیرجندگفت:دوبانده سازی ۴ کیلومتر در دست اجراست و تا پایان سال ۴ کیلومتر دیگر نیز دو بانده می‌شود.

مودی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح را ۱۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد.