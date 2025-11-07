واژگونی یک دستگاه خودرو در محور خوشاب به قوچان، سه مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسئول آتش نشانی شهرداری سلطان آباد (شهرستان خوشاب)، گفت: یک دستگاه پراید حامل سه سرنشین خانم، صبح جمعه در محور رباط‌جز _ مشکان از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد.

علی عزتی افزود: براساس بررسی‌های اولیه، حواس‌پرتی راننده هنگام افزایش صدای ضبط خودرو موجب از دست رفتن کنترل وسیله نقلیه و در نهایت واژگونی آن شده بود.

او ادامه داد: در این حادثه، راننده خودرو دچار جراحت سطحی و دو سرنشین دیگر از ناحیه دست دچار شکستگی شدند و این سانحه تلفات جانی در پی نداشت.

به گفته مسئول آتش‌نشانی شهرداری سلطان‌آباد خوشاب، بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی به محل اعزام و ضمن ایمن‌سازی صحنه، نسبت به انتقال مصدومان به مرکز درمانی اقدام کردند.