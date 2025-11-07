به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران با حضور جلال عسگر شمس مدیرکل دفتر حسابرسی داخلی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، اسدالله تیموری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و جمعی از معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل غله و خدمات بازرگانی در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات عباسعلی وفائی‌نژاد، مدیرکل پیشین غله و خدمات بازرگانی استان مازندران که به افتخار بازنشستگی نائل آمد و محمدعلی رمضانی سرپرست سابق اداره کل، طی حکمی از سوی سید سعید راد معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، سید محمد جعفری کلاریجانی به عنوان سرپرست جدید اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران معرفی شد.

مدیرکل دفتر حسابرسی داخلی، بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مدیران پیشین گفت: آقای وفائی‌نژاد در دوران سخت شیوع کرونا با تلاش و مدیریت دقیق در زمینه واردات کالا‌های اساسی همچون گندم و روغن در بنادر شمالی کشور، نقش مؤثری در تأمین نیاز‌های مردم ایفا کردند. همچنین از آقای رمضانی نیز بابت تلاش‌های شبانه‌روزی در دوران جنگ ۱۲ روزه و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی استان برای تأمین نان مردم، صمیمانه قدردانی می‌کنم.

جلال عسگر شمس افزود: آقای جعفری از مدیران پرتلاش و با تجربه شرکت بازرگانی دولتی ایران هستند که پیش از این مدیریت شرکت غله منطقه ۲ کشور شامل استان‌های مازندران، گلستان و سمنان را برعهده داشت و امروز خوشحالیم که سکان مدیریت غله مازندران به دستان ایشان سپرده شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران نیز با تبریک انتصاب سرپرست جدید گفت: اداره کل غله استان همواره در ایفای وظایف تخصصی خود عملکردی قابل تقدیر داشته است. امروز در آستانه تحولی تازه قرار داریم و لازم است با همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های تولید، ذخیره‌سازی و توزیع، مسیر خدمت‌رسانی به مردم را تسهیل کنیم.

اسدالله تیموری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت زنجیره تأمین کالا‌های اساسی افزود: باید برای سه استان شمالی کشور به سمت استقلال در تأمین کالا‌های اساسی حرکت کنیم. تشکیل هاب تأمین غلات در شمال کشور از اولویت‌های استان است و این موضوع را به استاندار محترم پیشنهاد داده‌ام. در استان مازندران ظرفیت خوبی برای واردات و ذخیره‌سازی کالا‌های اساسی وجود دارد.

وی تصریح کرد: توسعه اقتصادی استان، ارتقای کیفیت نان و محصولات نهایی، جذب سرمایه‌گذار و افزایش رضایتمندی عمومی از مهم‌ترین اهداف مشترک مجموعه جهاد کشاورزی و اداره کل غله است. این مسیر تنها با همدلی و تلاش جمعی محقق خواهد شد.

سرپرست جدید اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران نیز ضمن قدردانی از اعتماد مدیران ارشد و مسئولان استانی گفت: در اجرای فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری در حوزه امنیت غذایی، نقش جهاد کشاورزی و به‌ویژه اداره کل غله در تأمین کالا‌های اساسی و حفظ امنیت غذایی کشور بسیار مهم و حیاتی است. امیدوارم با اتکا به حمایت‌های جناب آقای دکتر راد، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران، دکتر یونسی استاندار محترم مازندران و دکتر تیموری رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان، بتوانم در مسیر خدمت‌گذاری صادقانه به مردم گام‌های مؤثری بردارم.

سید محمد جعفری کلاریجانی با اشاره به هم‌افزایی موجود میان بخش‌های بازرگانی و کشاورزی استان افزود: با همراهی همکاران پرتلاش مجموعه غله و جهاد کشاورزی، تلاش خواهیم کرد مأموریت‌های محوله را با رویکردی جهادی و کارآمد به انجام رسانیم و پاسخ‌گوی اعتماد مسئولان و مردم باشیم.