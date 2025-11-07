به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، کارشناس هواشناسی استان همدان گفت: دمای هوای مرکز استان در ۲۴ ساعت گذشته بین منفی یک تا ۲۰ درجه در نوسان بوده و تغییر محسوسی در روز‌های آینده پیش‌بینی نمی‌شود.

محمد باقری‌شکیب با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش‌یابی، آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در ساعات بعدازظهر طی این مدت وزش موقت و ملایم باد خواهیم داشت، اضافه کرد: تغییرات دمایی در استان محسوس نیست و ثبات نسبی دما در اغلب نقاط همدان ادامه دارد.

باقری‌شکیب افزود: روز گذشته بیشینه دمای استان از ایستگاه اسدآباد با ۲۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شد و کمینه دما نیز صبح امروز در شهر بهار با منفی ۳ درجه به ثبت رسیده است.

وی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت اخیر، دمای هوای شهر همدان بین منفی یک تا ۲۰ درجه در نوسان بوده است.

کارشناس هواشناسی استان همدان تأکید کرد: با پایداری جو تا پایان هفته، هیچ پدیده بارشی قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی برای فعالیت‌های کشاورزی، عمرانی و حمل‌ونقل مساعد است.