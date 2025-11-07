پخش زنده
امروز: -
ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده نسبت به فعالیت صفحات جعلی با عنوان نوسازی خودروهای فرسوده هشدار داد.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما از سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران (ایدرو)؛ ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده تأکید کرد: ثبتنام در طرح نوسازی تنها از طریق درگاه رسمی ستاد نوسازی به نشانی nnhk.ir و شماره پیامک ۹۸۳۰۰۰۸۶۲۴۱ انجام میشود.
گفتنی است؛ اخیرا برخی افراد سودجو با ایجاد صفحات غیرمجاز و درگاههای مشابه اقدام به ثبت نام جهت اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده کرده اند که آدرس و نام صفحات آنها به ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده شباهت دارد و با ارسال پیامکهای جعلی اقدام به سوءاستفاده میکنند.