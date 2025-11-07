پخش زنده
رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از توسعه کشتهای گلخانهای در دشت شهرکرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بهرامی از برنامهریزی برای احداث پنج هکتار گلخانه به منظورمدیریت منابع آبی در این مزرعه خبر داد.
وی در بازدید از یک مزرعه الگویی ۶۰ هکتاری در شهرکرد، بر ضرورت اجرای الگوی کشت و استفاده از روشهای نوین آبیاری برای مقابله با چالش کمآبی تاکید کرد.
بهرامی با اشاره به برنامه ابلاغی الگوی کشت استان، اعلام کرد: بر این اساس، پنج هزار هکتار از اراضی استان برای کشت سیبزمینی در نظر گرفته شده که حدود یک هزار و پانصد هکتار از آن در شهرستان شهرکرد واقع است.
وی دشت شهرکرد را یکی از کانونهای اصلی کشت سیبزمینی در این شهرستان برشمرد و میانگین تولید در این منطقه را ۴۵ تن در هکتار عنوان کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تاکید بر مواجهه دشت شهرکرد با مشکل کمآبی و افت شدید سطح آبهای زیرزمینی، خاطرنشان ساخت: رعایت اصول کشت و بهرهوری آب، این امکان را فراهم میکند که با منابع آبی موجود، بدون وارد آوردن لطمه بیشتر به این منابع، کشاورزی تداوم یابد.
بهرامی، مزرعه الگویی بازدید شده را نمونهای موفق از این رویکرد دانست و تصریح کرد: در این مزرعه از سیستمهای نوین آبیاری با بهرهوری بالا استفاده شده که ضمن حفظ منابع آب دشت، تولیدی نسبتاً خوب نیز به همراه داشته است.
وی تداوم کشاورزی در دشت شهرکرد را منوط به حرکت به سمت چنین برنامههایی دانست که مصرف آب را کاهش میدهند، اما به تولید لطمهای نمیزنند و حتی امکان افزایش آن را نیز فراهم میکنند.