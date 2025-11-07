نصف جهان، دروازه بلاروس به خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سفیر بلاروس در دیدار با استاندار اصفهان، با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ این استان گفت: بلاروس برای همکاری‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی، توسعه گردشگری و انتخاب یک منطقه منتخب برای توسعه روابط با استان اصفهان آماده است.

دمیتری کالتسوف در ادامه دیدار‌های رسمی خود در ایران، با حضور در اصفهان و دیدار با استاندار این استان، ضمن ابراز خرسندی از این سفر، از مقامات ارشد اصفهان از جمله مهدی جمالی‌نژاد استاندار، رییس اتاق بازرگانی و نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان قدردانی کرد.

استاندار اصفهان هم در این دیدار گفت: نصف جهان، دروازه بلاروس به خلیج فارس است.

جمالی نژاد با تأکید بر موقعیت راهبردی اصفهان، پیشنهاد ایجاد «کریدور لجستیک و ترانزیت» را مطرح کرد و گفت: بر اساس این کریدور، اصفهان «قطب مرکزی ترانزیتی ایران»، مسیر انتقال کالا‌های بلاروسی به بازار‌های حاشیه خلیج فارس و جنوب آسیا میشود.

وی همچنین با تشریح ظرفیت‌های اصفهان در ابعاد مختلف، پیشنهاد‌های عملیاتی برای سرعت بخشی روابط دوجانبه بین اصفهان و بلاروس رامطرح کرد.