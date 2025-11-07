پخش زنده
امروز: -
کتاب ضربدان سوم نوشته یکی از معلمان صومعهسرایی در مجتمع فرهنگی و هنری فارابی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مدیر اداره آموزش و پرورش صومعهسرا در مراسم رونمایی از کتاب ضربدان سوم ضمن تقدیر از سیده وحیده سیدپور معلم نویسنده این کتاب و حمایت آموزش و پرورش از معلمان خلاق، نخبه و نویسنده بر اهمیت کتاب و کتابخوانی و مطالعه کتاب در جامعه تاکید کرد.
سیدمحمود رزمگیر قلم نویسنده را در دنیای تهاجمات فرهنگی امروز بهترین وسیله برای مقابله با آن دانست.
در این مراسم از معلم نویسنده کتاب ضربدان سوم تجلیل شد.