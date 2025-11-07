به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان از وقوع دو حادثه جداگانه مسمومیت با مونوکسید کربن خبر داد و گفت: در این حوادث یک مرد جان باخت و یک نفر دیگر به بیمارستان منتقل شد.

علیرضا زمانپور با بیان اینکه ساعت ۹:۵۹ امروز، یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به گرگاب خیابان بیدرام اعزام شد افزود: در این حادثه مردی ۴۵ ساله به دلیل مسمومیت با گاز مونوکسید کربن مصدوم و به بیمارستان گلدیس شاهین شهر منتقل شد.

زمانپوز افزود: تنها ۹ دقیقه بعد از این حادثه در شهرک صنعتی علویجه، مردی ۵۹ ساله بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان با هشدار نسبت به خطرات استفاده نادرست از وسایل گرمایشی و تهویه نا مطلوب محیط، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در فصل سرما تأکید کرد.