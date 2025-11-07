پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان، زرینشهر، خمینیشهر و قهجاورستان امروز وضعیت ناسالم را نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۲ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به صبح جمعه شانزدهم آبان با میانگین ۱۳۰ AQI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست منطقه اصفهان شاخص هوای این کلانشهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۱، زینبیه ۱۵۷، خیابان کاوه ۱۵۲ و میرزا طاهر ۱۸۰ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد را نشان میدهد.
شاخص هوای اصفهان همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۴۵، بزرگراه خرازی ۱۰۸، خیابان فرشادی و دانشگاه صنعتی ۱۲۹ و سپاهانشهر ۱۴۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه رودکی با میانگین ۸۹، فیض ۹۵ و هزار جریب ۷۶ AQI قابل قبول است.
شاخص هوای خمینیشهر و قهجاورستان. در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم و زرینشهر در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس است.
در همین ارتباط هواشناسی اصفهان اعلام کرد غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مرکزی استان تا پایان هفته خواهد بود که کاهش کیفیت هوا را به دنبال دارد.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.