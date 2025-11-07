به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر محفل ادبی هاتف ارومیه گفت: شعر نه تنها یک هنر بلکه یک ابزار فرهنگی و تربیتی عمیق محسوب می‌شود و با توجه به این ظرفیت ارزشمند، می‌توان از شعر به عنوان ابزاری مؤثر در ترویج کتابخوانی و معرفی کتابخانه‌های عمومی بهره گرفت.

مصطفی قلیزاده علیار در محفل شعرخوانی «چکامه کتاب» که همزمان با سی و سومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در سالن جلسات استاد شهریار کتابخانه مرکزی آذربایجان غربی برگزار شد، ضمن تأکید بر اینکه، کتاب و کتابخوانی از جمله مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه فرهنگ است، اظهار کرد: رهبر انقلاب، در عین اینکه شخصیتی سیاسی دارند، کتابخوان قهاری هستند و کتاب را باعث طراوت فکری و روحی انسان‌ها عنوان می‌کنند.

وی ادامه داد: شعر یکی از اشکال ادبی جذاب و تأثیرگذار است و با توجه به اهمیت ترویج کتابخوانی به عنوان یک ضرورت اجتماعی، باید از این ظرفیت در ترویج کتاب و کتابخانه‌های عمومی استفاده کرد و با تلفیق شعر و ادبیات با کتاب و کتابخوانی و استفاده از ابزرا‌های هنری، افراد را با کتاب انس داد و کتابخانه‌های عمومی را رونق بخشید.

قلیزاده علیار بیان کرد: ویژگی بارز شعر، قدرت آن در انتقال عواطف، اندیشه‌ها و ارزش‌ها از راهی لطیف و هنرمندانه است؛ به گونه‌ای که واژه‌ها در قالب وزن، آهنگ و تصویر، روح مخاطب را درگیر کرده و پیام را در ژرفای احساس او جای می‌دهد.

وی افزود: شعر نه تنها یک هنر بلکه یک ابزار فرهنگی و تربیتی عمیق محسوب می‌شود و با توجه به این ظرفیت ارزشمند، می‌توان از شعر به عنوان ابزاری مؤثر در ترویج کتابخوانی و معرفی کتابخانه‌های عمومی بهره گرفت و شعر می‌تواند در ساخت پیام‌های فرهنگی، تبلیغات کتاب، جشنواره‌های کتابخوانی و برنامه‌های ادبی کتابخانه‌ها نقشی فعال داشته باشد.

دبیر محفل ادبی هاتف ارومیه بیان کرد: شاعر با بهره‌گیری از تخیل و زبان عاطفی، دنیایی از لذت مطالعه و آرامش ناشی از ارتباط با کتاب را در ذهن مخاطب خلق می‌کند و وقتی مخاطب از طریق شعر با مفاهیم زیبایی، دانایی و رشد ذهنی آشنا می‌شود، انگیزه‌اش برای رفتن به کتابخانه و مطالعه کتاب‌ها بیشتر خواهد شد.

وی افزود: از سوی دیگر، کتابخانه‌ها نیز می‌توانند بستری برای پرورش استعداد‌های شاعرانه جامعه باشند. اجرای شب‌های شعر، مسابقات شعرخوانی و نشست‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی، موجب پیوند عمیق‌تر میان شعر، مردم و کتاب می‌شود. این تعامل فرهنگی، نه تنها محبوبیت کتابخانه‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه موجب گسترش فرهنگ مطالعه و تقویت حس تعلق اجتماعی به دانش و هنر می‌شود.

قلیزاده‌علیار بیان کرد: بهره‌گیری هوشمندانه از شعر در ترویج کتاب و کتابخوانی می‌تواند پلی میان احساس و اندیشه، میان زیبایی و دانایی و میان مخاطب و کتابخانه‌های عمومی ایجاد کند و پلی که جامعه را به سوی فرهنگ مطالعه و تفکر ژرف‌تر هدایت می‌کند.

نشست معرفی و بررسی کتاب، نقد و رونمایی کتاب، شعرخوانی، معرفی نویسندگان و … از دیگر فعالیت‌های محفل ادبی هاتف در راستای تلفیق ادبیات و کتاب است. شعرخوانی، معرفی آثار و کتب فاخر، معرفی نویسندگان بومی، اهدای کتب بومی به کتابخانه‌های استان و… بخش‌های دیگر این محفل بود و با تقدیر از اعضای محفل پایان یافت