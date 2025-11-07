پخش زنده
۱۵ آبان سالروز تاسیس رادیو دزفول ، روز رادیو شهریهای کشور اعلام شد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یک دستگاه فرستنده رادیویی افام در ۱۵ آبان ماه سال ۱۳۵۹ در سالن مایکرویو دزفول با امکانات و تشکیلاتی بسیار محدود فعالیت خود را آغاز کرد؛ که پس از مدتی کوتاه رادیو دزفول لقب گرفت.
این فرستنده افام بدلیل وجود شرایط خاص جنگی و حملات موشکی به مناطق مسکونی دزفول لاجرم اطلاعیههای ضروری را با استفاده از وسایل بسیار ابتدایی و غیر استاندارد و تنها با کمک و ابتکار عدهای از برادران، روی نوار کاست ضبط و پخش مینمود.
طبیعی بود که برای چنین کاری، چند نفر بصورت شیفتی در اتاقک بسیار کوچکی که دو دستگاه ضبط صوت کاست و مقداری نوار در آن وجود داشت حضور داشته باشند.
همین حضور، به تدریج امکان پخش قرآن و اذان به وقت شرعی به افق شهرستان دزفول را فراهم آورد و سپس با استفاده از دو دستگاه ضبط کاست آی وا و مقدار دیگری نوار کاست و دو عدد میکروفون، گزارشهایی از ارگانهای انقلابی و ادارات و تشکیلات درگیر با مسئله جنگ تهیه و همراه با مطالب متنوع دیگری که بیشتر حول محور جنگ بود با عنوان برنامه صبحگاهی هر روز صبج پخش میشد و رادیو دزفول به مثابه یک امکان و نعمت و رحمتی که ناشی شده از جنگ تلقی میشد؛ بین مردم مقاوم و صبور این سامان جا باز میکرد و به ویژه تقریبا اکثر مردم این شهر که مشتاق استماع اخبار نیمروزی بودند چند دقیقه مانده به ساعت ۱۴ (زمان پخش اخبار سراسری) گیرنده افام خود را روشن کرده و علاوه بر شنیدن اطلاعیههای محلی اخبار جنگ را نیز متوجه میشدند.
پس از مدتی یک فرستندهی ۱۰ کیلو واتی سیّار در منطقه مستقر و صدای پخش شده از فرستنده افام را رله و تقویت مینمود.
پرسنل این رادیو حدود ۱۵ نفر بودند که در ماههای اول بصورت افتخاری خدمت میکردند و بعدها مبلغی بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان بنا به نیاز از طریق فرمانداری به آنها پرداخت میشد.
محل تولید و قسمت اداری رادیو در ساختمان یک مهد کودک واقع در ضلع شمالی مصلای جمعه و در انتهای خیابان عدالت (یونسکو سابق) نزدیک مایکرویو و در جنوب شهر مستقرشده و برنامههایی که پخش میشد عبارت بودند از: برنامه روزانه صبحگاهی بمدت ۴۵ دقیقه شامل: گفتار سیاسی و اجتماعی و عمدتاً حول محور جنگ همراه با گزارشهای محلی، برنامه صبح جمعه با شما به مدت ۶۰ دقیقه هر هفته شامل: گفتار، طنز، معلومات عمومی و طرح مسابقه. پخش اذان و نیایش همه روزه صبح، ظهر و مغرب و شبهای جمعه دعای کمیل، ارتباط با مسئولین، برنامههای ویژه ماه مبارک رمضان، لبیک یا خمینی، برنامه ویژه رزمندگان و بسیج در جنگ، یَا لَیتَنی کُنتُ مَعَکُم ویژه خانواده شهدا در ماه مبارک رمضان، راهیان خط سرخ شهادت، همراه با مردم در جنگ ویژه ایثار و کمک مردم به جبهه، برنامه نسل انقلاب ویژه گودکان و نوجوانان، فرهنگ مردم دارالمؤمنین شامل: مسائل فرهنگی منطقه، برنامههای ویژه سالگرد عملیات فتح المبین، هفته جنگ و هفته بسیج، حملات موشکی و پخش سخنرانیهای شخصیتهایی که به دزفول میآمدند و یا در قم ضبط میشد …» این وضع ادامه داشت و پس از پایان جنگ با گذاشتن یک مکان بزرگتر در اختیار رادیو که بعداً به تملّک رادیو دزفول در آمد روز به روز برنامههای رادیویی به لحاظ کیفی و کمی ارتقاء یافت.