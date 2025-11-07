پخش زنده
برترینهای مسابقات شنا قهرمانی بسیج استان قم گرامیداشت ۱۳ آبان معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم در پایان رقابتهای شنا قهرمانی بسیج استان قم، تیم مقاومت قم عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد، تیم شهدای قم در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم هدف به مقام سوم دست یافت.
در بخش انفرادی، مهدی زلفی، گلمحمد حسن معینیفر و امیرمحمد اوروجی در رده سنی بالای ۱۸ سال عناوین برتر را از آن خود کردتد.
امیرعلی غیاثی، امیرمحمد زارعی و محمدحسین عباسی در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال در جمع بهترینها قرار گرفتند.
عرفان علیپور، بنیامین نظری و ماهان زارعی در رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال در مواد مختلف اول شدند.
و محمدحسن دوستی، پارسا عباسی و ابوالفضل حسینی در رده سنی ۱۱ تا ۱۲ سال، بالاترین امتیازها را کسب کردند.
این مسابقات در چهار رده سنی و در شش ماده انفرادی و یک ماده تیمی، به همت تربیتبدنی سپاه قم و با همکاری هیئت شنای بسیج و سپاه قم برگزار شد.