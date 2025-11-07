پخش زنده
مراسم بزرگداشت شهید رشید دینوری از شهدای جنگ ۱۲ روزه همدان برگزارشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مراسم بزرگداشت شهید رشید دینورزی جوان ۳۱ ساله و از شهدای جنگ ۱۲ روزه در همدان با استقبال پرشور جوانان و دوستان شهید در سالن اجتماعات مجتمع ابن صلاح همدان برگزار شد.
او نه نظامی بود، نه جنگطلب؛ بلکه مردی از جنس مردم، رانندهای پرتلاش که جرثقیلش را نه برای سود، بلکه برای خدمت به کار میگرفت. آن شب، فراخوانی از سوی بچههای نیروی انتظامی رسید؛ خودرویی در کنار لانچر جا مانده بود و نیاز به انتقال داشت. رشید، بیدرنگ پاسخ داد: «من میآیم.»
در سکوت شب، پهپادهای صهیونیستی سایه شوم خود را گستردند. اما رشید، در میان آن تاریکی، روشنایی بود. هدف قرار گرفت، اما نه شکست خورد، بلکه پر کشید. شهادتش، نه پایان، بلکه آغاز راهی بود که با ایمان و اخلاص بنا شده بود.
او لبیک گفت؛ هم به ندای مردم، هم به ندای خدا. پیکرش بر زمین افتاد، اما روحش در آسمانها به پرواز درآمد.
مادرش میگوید: «فرزندم همیشه آماده بود. هر جا صدای کمک میآمد، رشید پیشقدم بود.» و پدرشهیدگفت: «او رفت، اما نامش در دلها ماندگار شد و صدای او در گوش ما میپیچد که میگوید: من هستم و همیشه پیشگام خدمت به مردم بود»
در کنار بزرگداشت شهید دینوری از فعالان کانون جهانگردی و اتومبیلرانی همدان، همایش خودروهای کلاسیک و گردشگری در تپه حاج عنایت برگزار شد.
کانون جهانگردی و اتومبیلرانی با همکاری معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، همایش خودروهای تاریخی، کلاسیک، سافاری، کمپر، کاروان، موتورسیکلتهای گردشگری (ادونچر) و دوچرخههای سفری را برگزار میکند.
این برنامه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ عصر در تپه حاج عنایت و رصدخانه ابن صلاح همدانی برگزار خواهد شد و با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رشید دینوری، راننده جرثقیلی که در جریان جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، همراه است.
خانم هاجریان، رئیس کانون جهانگردی و اتومبیلرانی، با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: این همایش به میزبانی معاونت فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان و با هدف گرامیداشت یاد شهید رشید دینوری، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، آشنایی خانوادهها با انواع خودروهای گردشگری و ترویج فرهنگ سفر و ماجراجویی برگزار میشود.
در حاشیه این رویداد، جمعیت هلالاحمر نیز با حضور چند خودروی امدادی خود، بخشی از توانمندیهای امداد و نجات را به نمایش خواهد گذاشت.
این همایش فرصتی برای علاقهمندان به خودرو، سفر و گردشگری است تا ضمن بازدید از خودروهای خاص و کمنظیر، با ظرفیتهای گردشگری همدان بیشتر آشنا شوند.