پخش زنده
امروز: -
خطای انسانی بیشترین سهم را در بروز تصادفات جادهای اصفهان دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛رییس پلیس راه فرماندهی انتظامی اصفهان گفت: بیتوجهی به مقررات، خستگی و خوابآلودگی، استفاده از تلفن همراه، سبقت و سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن حق تقدم از جمله عوامل انسانی هستند که منجر به حوادث تلخ جادهای میشود.
سرهنگ علی مولوی افزود: این در حالی است که اصلاح این رفتارها بدون تغییر نگرش و فرهنگ رانندگی ممکن نیست.
وی، با اشاره به اهمیت رویکرد پیشگیرانه در کاهش حوادث ترافیکی گفت: تصادف یک رویداد اتفاقی نیست، بلکه حاصل زنجیرهای از خطاهای انسانی، نارساییهای فنی، شرایط محیطی و ضعف در رعایت قوانین است و اگر این زنجیره بهدرستی مدیریت شود، میتوان از وقوع بسیاری از تصادفات جلوگیری کرد.
وی با تاکید براینکه پیشگیری از حوادث جادهای نیازمند همکاری گسترده بین پلیس، دستگاههای خدماترسان، راهداری و از همه مهمتر، خود رانندگان استگفت: پلیس راه در راستای ارتقای ایمنی سفرها، مجموعهای از اقدامات مؤثر شامل افزایش گشتهای محسوس و نامحسوس در محورهای پرتردد، استفاده از سامانههای هوشمند ثبت تخلف، کنترل سرعت و سبقت، پایش لحظهای محورهای برونشهری، نظارت بر وضعیت ناوگان عمومی و اجرای طرحهای آموزشی ویژه رانندگان پرخطر را در دستور کار قرار داده است.
رییس پلیس راه استان اصفهان افزود: پلیس راه با اجرای طرحهای آموزشی در قالب پویشهای مردمی، برنامههای رسانهای، حضور در مدارس و مراکز آموزشی و همکاری با دهیاریها و شوراهای محلی تلاش کرده است تا مفهوم ایمنی را از یک شعار به یک رفتار روزمره تبدیل کند.