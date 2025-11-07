پخت نان دو چانهای ممنوع
برخی از نانوایان تفتی که اقدام به پخت نان دو چانهای میکردند ملزم شدند از فردا نان را به صورت تک چانهای پخت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
در راستای نظارت بر کیفیت نان و نحوه عرضه آن، فرماندار شهرستان تفت به همراه معاونت عمرانی فرمانداری و مدیر جهاد کشاورزی، در بازدیدی سرزده و شبانه از نانواییهای سطح شهر بازدید کردند.
در جریان این بازدید، تخلف پخت نان به صورت دوچانهای در تعدادی از نانواییها مشاهده شد. این عمل موجب تضییع حقوق شهروندان میشود، تخلفی آشکار محسوب میگردد. پس از بررسیهای میدانی و ارائه تذکرات لازم، مقرر گردید نانوایان متخلف از روز شنبه، ۱۷ آبانماه ۱۴۰۴، ملزم به پخت نان به صورت تکچانهای و با رعایت کامل استانداردهای مصوب گردند.
کاظم مسروریفر، دبیر کارگروه آرد و نان شهرستان، در این خصوص تأکید کرد: «کیفیت نان و رعایت حقوق مصرفکننده اولویت اصلی ماست. پخت نان به صورت دوچانهای، تخلفی آشکار است و نظارتها برای جلوگیری از آن با جدیت ادامه خواهد یافت.»
از شهروندان محترم تفتی نیز درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را فوراً از طریق تماس با شماره ۱۲۴ (سامانه رسیدگی به شکایات مردمی) گزارش نمایند تا برخورد قانونی لازم صورت گیرد.