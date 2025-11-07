پخش زنده
جریانات جنوبی باعث افزایش رطوبت و مه رقیق صبحگاهی در آبادان و خرمشهر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، تا اواسط هفته آینده جو پایداری بر روی استان خواهیم داشت که سبب افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: در این مدت (بویژه فردا)، جریانات جنوبی سبب افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی و تا حدودی بخشهای مرکزی استان خواهند شد.
او ادامه داد: تغییرات دما تا اواسط هفته آینده محسوس نخواهد بود.