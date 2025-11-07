پخش زنده
امروز: -
مرحله نخست خیابانسازی و ساماندهی ورودی محله گیان از سمت رینگ چهارم به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر منطقه ۱۵ شهرداری اصفهان با بیان اینکه این طرح با هدف روانسازی تردد، بهبود دسترسیهای شهری و دفع مؤثر آبهای سطحی اجرا شد افزود: این طرح شامل مجموعهای از عملیات زیرسازی، اجرای روکش آسفالت، جدولگذاری و احداث کانیو در سطحی به وسعت ۲۵۰۰ مترمربع است.
هوشنگ نظریپور هزینه اجرای این طرح را حدود ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با وجود پیشبینی سهماهه برای تکمیل طرح، مرحله نخست این طرح در در مدتی کمتر از دو ماه به پایان رسید.