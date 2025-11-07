پخش زنده
امروز: -
۴۹ درصد راههای روستایی خراسان جنوبی خاکی و بدون آسفالت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما طول کل راههای روستایی استان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این مقدار ۵ هزار و ۹۷۵ کیلومتر آسفالته شده است.
جلال زاده با بیان اینکه ۴۹ درصد راههای روستایی استان از راه آسفالته برخوردار است، افزود: هم اکنون ۴ هزار و ۳۷۴ کیلومتر از راههای روستایی استان خاکی و نیازمند آسفالت است.
وی شاخص برخورداری راههای آسفالته (طولی) را ۵۱.۹۵ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص طولی راههای کشور ۵۴.۲ درصد است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: از ابتدای امسال ۲۰ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شده است.
جلال زاده با اشاره به اینکه احداث راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش میشود افزود: با تکمیل و احداث ۲۰ کیلومتر راه روستایی در ۷ ماه گذشته تعداد ۹ روستا با ۲۹۷ تعداد خانوار روستایی در استان از راه آسفالته مناسب بهرهمند شدهاند.