به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما طول کل راه‌های روستایی استان را ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: از این مقدار ۵ هزار و ۹۷۵ کیلومتر آسفالته شده است.

جلال زاده با بیان اینکه ۴۹ درصد راه‌های روستایی استان از راه آسفالته برخوردار است، افزود: هم اکنون ۴ هزار و ۳۷۴ کیلومتر از راه‌های روستایی استان خاکی و نیازمند آسفالت است.

وی شاخص برخورداری راه‌های آسفالته (طولی) را ۵۱.۹۵ درصد اعلام کرد و گفت: شاخص طولی راه‌های کشور ۵۴.۲ درصد است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت: از ابتدای امسال ۲۰ کیلومتر راه روستایی در استان احداث شده است.

جلال زاده با اشاره به اینکه احداث راه دسترسی مناسب به روستا‌ها موجب توسعه بیش از پیش می‌شود افزود: با تکمیل و احداث ۲۰ کیلومتر راه روستایی در ۷ ماه گذشته تعداد ۹ روستا با ۲۹۷ تعداد خانوار روستایی در استان از راه آسفالته مناسب بهره‌مند شده‌اند.