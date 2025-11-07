پخش زنده
کتابدار تخصصی جنگ حوزه هنری گفت: برای نگارش کتابهایی که براساس روایت شاهدان عینی شکل میگیرد در وهله اول باید اعتماد راویان را جلب کنیم.
خانم محبوبه عزیزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: برخی راویان نمیخواهند همه مطالب را بازگو کنند و برخی مانند کتاب اخیری که من کار کردم (خاطرات خانم خدیجه بشردوست) متواضع هستند و به همین دلیل زمان میبرد تا آنها را قانع کنیم و خاطراتشان را بنویسیم.
وی همچنین در خصوص کتاب تازه خود گفت: کتاب خاطرات خانم بشردوست، براساس زندگی مشترک او با سردار محمدعلی جعفری معروف به عزیز جعفری نوشته شده است.
خانم عزیزی افزود: این کتاب از شاخه همسران فرماندهان بوده و دوباربازنویسی شده است.
کتابداری کتابخانه جنگ گفت: استناد به اصل روایت و سهل و روان نوشتن کتاب، از جمله ویژگیهای اثر بود.
نگارش کتاب «جادههای ناتمام»، خاطرات خانم خدیجه بشردوست همسر سردار محمد علی جعفری، نخستین بار دو سال قبل با قلم خانم فاطمه مصلح زاده شروع شد و بعد از هفت جلسه سه ساعته به گروه دیگری محول شد و ادامه پیدا کرد.