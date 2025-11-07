پخش زنده
طرح استعداد یابی ،غربالگری و سنجش سلامت روحی ۲۰ هزار دانشآموز سلماسی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طرح غربالگری و سنجش سلامت روحی ۲۰ هزار دانشآموز بطور نمادین در مدرسه امیر کبیر سلماس کلید خورد.
این برنامه که با هدف کشف استعدادها، شناسایی مشکلات روحی و کاهش استرسهای دانشآموزان طراحی شده، توجه بسیاری از مسئولین و کارشناسان را به خود جلب کرده است.
دراین آیین که در مدرسه امیر کبیر سلماس ترتیب یافت دانش آموزان نیز از اهمیت این غربالگری برای شناسایی مشکلات روحی و روانی دانشآموزان و کمک به بهبود شرایط آموزشی آنها سخن میگفتند
این برنامه نه تنها به شناسایی مشکلات روحی میپردازد، بلکه فرصتهای زیادی را برای کشف استعدادهای علمی و هنری دانشآموزان فراهم میآورد.
برگزاری چنین برنامههایی در سطح شهرستان سلماس، میتواند گامی مؤثر در ارتقای سلامت روانی و تحصیلی دانشآموزان باشد