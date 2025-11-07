روستای سیلوار که در فاصله‌ی ۳ کیلومتری از همدان و در بالای دامنه کوه قرار گرفته، ازجمله روستا‌های دیدنی این استان به شمار می‌آید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،یکی از جاذبه‌های زیبا و دیدنی هر استان، روستا‌های بکر و منحصر‌به‌فرد آن است.

روستا‌ها با داشتن مناظری دست نخورده و سبک زندگی سنتی، محل مناسبی برای آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم مردم آن منطقه هستند.

وجود باغات فراوان و درختانی انبوده باعث جذابیت دوچندان این روستا شده است و گردشگران زیادی را از سراسر ایران برای تماشا دعوت می‌کند.

خانه‌های روستای سیلوار روی همدیگر و بصورت پلکانی قرار گرفته‌اند و دو نوع سازه سنگی و گلی بافت اصلی این روستا را تشکیل می‌دهد.

وجود باغ‌های گردو و گیلاس و آلبالو و رودخانه‌های جوشان و روان و نقاشی و طنازی رنگ‌های و برگ‌های پاییزی بر زیبایی این دیار الوند افزوده است و علاقمندان بسیاری را این روز‌ها روانه دره و منطقه سیلوار کرده است.