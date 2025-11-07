مسئول گروه دهکده جهادی گفت: ۲۵ دندانپزشک جهادگر به همراه ۱۵ دستیار از سراسر کشور به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) خدمات دندانپزشکی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، متین شریفی با اشاره به درمان ۱۰۰ مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مرحله اردوی جهادی دندانپزشکی گفت: خدمات ترمیمی از جمله عصب کشی، جرم گیری و کشیدن دندان به صورت رایگان با هدف خدمت به اقشار کم برخوردار در دانشکده دندانپزشکی قم انجام می‌شود.

قائم مقام مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قم و مدیر اجرایی قرارگاه حاج عبدالله والی هم با بیان اینکه ۱۲۰۰ مددجوی کمیته امداد امام امسال در قالب ۷ دوره، خدمات دندانپزشکی رایگان دریافت کرده‌اند گفت: خدمات چشم پزشکی هم در قالب یک دوره برای تعدادی از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) انجام شده است.

محمد نجفی از اجرای ۴ دوره خدمات دندانپزشکی دیگر تا پایان سال خبر داد و از پزشکان و خیران استان خواست؛ در قالب کمک‌های مردمی و مسئولیت‌های اجتماعی، کمک رسان کمیته امداد در ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به قشر‌های کمتر برخوردار جامعه باشند.