پخش زنده
امروز: -
ساخت نسخه اولیه دستگاه چاپگر سه بعدی طراحی سطح مواد خوراکی دستگاه سس زن اتوماتیک رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پردیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نجفآباد در حاشیه برگزاری رویداد «موکا» من و کارآفرینان ایران با اشاره به ظرفیتهای تحولآفرین فناوری چاپ سهبعدی در صنایع مختلف از جمله صنعت غذا، از بومی سازی این فناوری و رونمایی از نسخه اولیه دستگاه پرینتر سه بعدی طراحی سطح مواد خوراکی باعنوان دستگاه سس زن اتوماتیک خبر داد.
احسان روحانی افزود: این فناوری امکان تولید محصولات دقیق و هوشمند را فراهم کرده است.
وی گفت: در صنعت غذا، چاپ سهبعدی یک ابزار تولید و دریچهای برای نوآوری، بهبود کیفیت و تأمین نیازهای متنوع مصرفکنندگان است.
روحانی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته، از چاپ سهبعدی برای تولید مواد غذایی شخصیسازیشده برای گروههای خاص همچون بیماران، کودکان و سالمندان استفاده میشودگفت: این محصول، تلفیقی از دانش مهندسی مکانیک، الکترونیک، طراحی صنعتی و فناوری چاپ سهبعدی است.
وی با بیان اینکه استفاده نکردن از فناوری چاپ سهبعدی در تولید دستگاههای مشابه، باعث شده این طرح در نوع خود نوآورانه باشد افزود: با این طرح با حذف کامل دخالت دست، استانداردهای بهداشتی در تولید مواد غذایی را میتوان بهطور چشمگیری ارتقا داد.
روحانی گفت: کاهش هزینه تولید و افزایش رضایت مشتری از دیگر مزایای این طرح است.