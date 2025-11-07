به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس پردیس پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد در حاشیه برگزاری رویداد «موکا» من و کارآفرینان ایران با اشاره به ظرفیت‌های تحول‌آفرین فناوری چاپ سه‌بعدی در صنایع مختلف از جمله صنعت غذا، از بومی سازی این فناوری و رونمایی از نسخه اولیه دستگاه پرینتر سه بعدی طراحی سطح مواد خوراکی باعنوان دستگاه سس زن اتوماتیک خبر داد.

احسان روحانی افزود: این فناوری امکان تولید محصولات دقیق و هوشمند را فراهم کرده است.

وی گفت: در صنعت غذا، چاپ سه‌بعدی یک ابزار تولید و دریچه‌ای برای نوآوری، بهبود کیفیت و تأمین نیاز‌های متنوع مصرف‌کنندگان است.

روحانی با بیان اینکه در کشور‌های پیشرفته، از چاپ سه‌بعدی برای تولید مواد غذایی شخصی‌سازی‌شده برای گروه‌های خاص همچون بیماران، کودکان و سالمندان استفاده می‌شودگفت: این محصول، تلفیقی از دانش مهندسی مکانیک، الکترونیک، طراحی صنعتی و فناوری چاپ سه‌بعدی است.

وی با بیان اینکه استفاده نکردن از فناوری چاپ سه‌بعدی در تولید دستگاه‌های مشابه، باعث شده این طرح در نوع خود نوآورانه باشد افزود: با این طرح با حذف کامل دخالت دست، استاندارد‌های بهداشتی در تولید مواد غذایی را می‌توان به‌طور چشمگیری ارتقا داد.

روحانی گفت: کاهش هزینه تولید و افزایش رضایت مشتری از دیگر مزایای این طرح است.